Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 003
Alisa rettet Tamara in letzter Sekunde das Leben. Irrtümlicherweise wird erst Caro statt ihrer als große Heldin gefeiert. Doch als dank Monas Hilfe alles heraus kommt, nimmt Christian Alisa voller Dankbarkeit in die Arme und will sich ihr erkenntlich zeigen. Alisa ist wegen dieser Nähe völlig durcheinander. Hat diese Umarmung mehr zu bedeuten? Als Alisa zurück zu ihrem Auto will, ist dies verschwunden. Stattdessen parkt dort Christians Verlobte Ellen - und macht Alisa klar, dass es einiges in Schönroda gibt, das nur für Ellen Burg reserviert ist. Trotz ihrer großen Sorge um Tamara erklärt sich Liliana bereit, ihrer Tochter einen größeren Freiraum zu lassen. Doch als Tamara sich bedanken will, bricht Liliana unter der psychischen Belastung zusammen. Jonas will sich Alisas Kette mit unlauteren Mitteln zurückholen und wird erwischt. Robert droht ihm mit einer Anzeige.
