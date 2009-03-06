Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 005
Alisa muss zunächst akzeptieren, dass Ellen nun die Besitzerin ihres Kristallanhängers ist. Als die Castellhoffs sie zum Essen einladen, um ihre Dankbarkeit für Tamaras Rettung zu zeigen, stellt sich Alisa mutig der Begegnung mit der Familie, zu der auch Oskar und Ellen gehören. Aber Christian überrascht sie, denn zu Ellens Entsetzen gibt er Alisa ihren Kristallanhänger zurück. Und Ludwig stellt sie im Unternehmen ein, mit der Zusage, in ihrem Beruf arbeiten zu können, sobald eine passende Stelle frei wird. Tamara will ihre Mutter dazu bewegen, eine Therapie zu machen, aber Liliana ignoriert weiter ihre Probleme. Ludwig unterstützt seine Frau in dieser Haltung. Im Unternehmen geht Ludwig auf Christians ökologische Vision ein, um ihn zu halten. Oskar scheint dies hinzunehmen. An ihrem ersten Arbeitstag wird Alisa Zeugin einer schockierenden Wahrheit - Ellen hat ein Verhältnis mit Oskar! Während sie ihre wachsende Zuneigung zu Christian nicht leugnen kann, steht sie nun vor der Frage, ob er die Wahrheit von ihr erfahren sollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick