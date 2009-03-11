Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 008
43 Min.Folge vom 11.03.2009Ab 6
Alisa wird von Christian vor Hundts gewalttätigem Übergriff beschützt und bemerkt, dass Christian sich seiner Faszination für sie nicht mehr erwehren kann. Alisa glaubt jedoch nicht mehr an eine Möglichkeit für die gemeinsame Liebe. Als sie sich ihm entzieht, fügt sich auch Christian wieder den Erwartungen seiner Familie und plant die Hochzeit mit Ellen. In dieser Situation versucht Oskar weiterhin Alisa zum Weggang aus Schönroda zu bewegen. Er macht ihr ein Angebot, das sie kaum ablehnen kann.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises