Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 014

TelenovelaStaffel 1Folge 14vom 19.03.2009
Folge 014

Folge 014Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 014

42 Min.Folge vom 19.03.2009Ab 6

Paul macht Alisa den Hof, doch Alisa reagiert zurückhaltend auf seine Avancen sie will sich weder von Paul noch von Christian ablenken lassen und sich stattdessen ganz auf das Schmuckschleifen konzentrieren. Ellen kann Paul davon überzeugen, dass Christian der Vater ihres Kindes ist. Doch der Gedanke, von Oskar schwanger zu sein, macht sie fertig. Der ahnungslose Christian hingegen hat andere Probleme. Obwohl er sich weiterhin mit aller Macht einredet, zu Ellen zu gehören, wurmt es ihn, dass Paul es auf Alisa abgesehen hat. Umso erleichterter ist Christian, als Paul frustriert erzählt, dass er bei Alisa nicht recht weiter kommt. Als Ellen ihre Angespanntheit an Conny auslässt, geht Alisa dazwischen und weist Ellen zurecht. Wenig später wird jedoch ausgerechnet Alisa zur Zeugin von Ellens emotionalem Zusammenbruch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen