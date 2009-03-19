Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 014
Paul macht Alisa den Hof, doch Alisa reagiert zurückhaltend auf seine Avancen sie will sich weder von Paul noch von Christian ablenken lassen und sich stattdessen ganz auf das Schmuckschleifen konzentrieren. Ellen kann Paul davon überzeugen, dass Christian der Vater ihres Kindes ist. Doch der Gedanke, von Oskar schwanger zu sein, macht sie fertig. Der ahnungslose Christian hingegen hat andere Probleme. Obwohl er sich weiterhin mit aller Macht einredet, zu Ellen zu gehören, wurmt es ihn, dass Paul es auf Alisa abgesehen hat. Umso erleichterter ist Christian, als Paul frustriert erzählt, dass er bei Alisa nicht recht weiter kommt. Als Ellen ihre Angespanntheit an Conny auslässt, geht Alisa dazwischen und weist Ellen zurecht. Wenig später wird jedoch ausgerechnet Alisa zur Zeugin von Ellens emotionalem Zusammenbruch.
