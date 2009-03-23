Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 015

TelenovelaStaffel 1Folge 15vom 23.03.2009
43 Min.Folge vom 23.03.2009Ab 6

Alisa ist von Ellens Zusammenbruch überrascht und nachhaltig irritiert, obwohl Ellen sich bemüht, gegenüber Alisa schnell die Fassung wieder zu erlangen. Dies gelingt ihr nur kurzfristig, da Paul sich fragt, warum Christian immer noch nichts von der Schwangerschaft weiß. Obwohl Paul verspricht, gegenüber Christian zu schweigen, gerät Ellen zunehmend unter Druck, bis sie schließlich Oskar mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert - er hat sie geschwängert. Alisa beschließt, sich keine Gedanken mehr um Ellen und Christian zu machen. Stattdessen verabredet sie sich mit Paul für ein Konzert im Mona Lisa. Die beiden amüsieren sich prächtig, bis Christian kommt und seine Eifersucht auf Paul nicht mehr unter Kontrolle hat.

Telenovela
