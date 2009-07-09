Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 12vom 09.07.2009
43 Min.Folge vom 09.07.2009

Alisa kann Gudruns abwehrende Reaktion auf ihre Suche nach ihrer leiblichen Mutter nicht verstehen. Sie ahnt nicht, dass Gudrun durch ihre Lügen mehr und mehr unter Druck kommt. Der Streit zwischen Christian und Ludwig eskaliert, als noch mehr Giftfässer im See gefunden werden und Ludwig weiterhin behauptet, von der illegalen Giftmüllentsorgung nichts gewusst zu haben. Es kommt zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Tamara hingegen ist nach ihrer Vergiftung entschlossen, nichts mehr im Leben auf die lange Bank zu schieben, und bereitet sich methodisch auf ihr "erstes Mal" mit Lars vor. Doch als sie Lars mit ihren Überlegungen konfrontiert, zeigt sich dieser überfordert.

