TelenovelaStaffel 6Folge 3vom 25.06.2009
42 Min.Folge vom 25.06.2009Ab 6

Alisa will nach dem Eklat mit Ellen und den daraus resultierenden Spannungen mit Liliana den Auftrag der Modedesignerin Isabelle Wünsch retten. Da sie für deren Brautmodenkollektion eine Arbeitsprobe vorlegen muss, bittet sie Ellen inständig um das von ihr gestaltete Brautkleid, doch Ellen nutzt die Gelegenheit, Alisa erneut zu demütigen. Ludwig schwört Karl nochmals darauf ein, Alisa, Jonas und Liliana nichts von ihrem Verwandtschaftsverhältnis zu erzählen. Doch Karl ist nicht überzeugt. Alarmiert beschließen Gudrun und Ludwig im Geheimen, alle Beweise zu vernichten. Sie versenken Lilianas Ohrring im See - doch wird Ludwig es übers Herz bringen, auch Lilianas Akte zu verbrennen?

