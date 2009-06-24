Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 077
43 Min.Folge vom 24.06.2009Ab 6
Während Alisa mit der Erfüllung des Brautkleidauftrags für Ellen das Thema Christian endgültig abhakt und sich gemeinsam mit Liliana auf die Eröffnung ihres Schmuckateliers vorbereitet, ist Christian verwirrt und überfordert. Er verdrängt seine Gefühle für Alisa und stürzt sich auf sein Renaturierungsprojekt am Westufer des Sees. Ellen, die das Gespräch zwischen Christian und Alisa mitbekommen hat, holt zur Rache gegen Alisa aus und lässt auf der Eröffnungsfeier des Schmuckateliers eine Bombe platzen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises