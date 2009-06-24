Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 2vom 24.06.2009
Während Alisa mit der Erfüllung des Brautkleidauftrags für Ellen das Thema Christian endgültig abhakt und sich gemeinsam mit Liliana auf die Eröffnung ihres Schmuckateliers vorbereitet, ist Christian verwirrt und überfordert. Er verdrängt seine Gefühle für Alisa und stürzt sich auf sein Renaturierungsprojekt am Westufer des Sees. Ellen, die das Gespräch zwischen Christian und Alisa mitbekommen hat, holt zur Rache gegen Alisa aus und lässt auf der Eröffnungsfeier des Schmuckateliers eine Bombe platzen.

