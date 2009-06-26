Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 079

TelenovelaStaffel 6Folge 4vom 26.06.2009
43 Min.Folge vom 26.06.2009Ab 6

Alisa lässt sich von Ellen nicht demütigen, doch sie muss in kürzester Zeit einen Ersatz für das Brautkleid finden, das Ellen zerstört hat. Gudrun kommt ihr zu Hilfe und stellt Alisa ihr Brautkleid zur Verfügung, damit Alisa es für die Modedesignerin Wünsch als Arbeitsprobe gestalten kann. Am Abend vor der Hochzeit kommt es zu einem schicksalhaften Treffen zwischen Christian und Alisa. Alisa ist nicht bereit, Christian die Absolution zu erteilen - er muss selbst entscheiden, ob er das Richtige tut. Alisa hat andere Prioritäten. Sie will den Auftrag der Modedesignerin ergattern und ein neues Leben beginnen. Ludwig glaubt, mit dem Vernichten der Beweise Lilianas Vergangenheit endgültig ad acta gelegt zu haben. Er blickt positiv in die Zukunft und hofft, alles könne jetzt gut werden. Doch da überbringt Paul ihm eine niederschmetternde Nachricht.

