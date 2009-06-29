Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 080

TelenovelaStaffel 6Folge 5vom 29.06.2009
Folge 080

Folge 080Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 080

43 Min.Folge vom 29.06.2009Ab 6

Alisa lässt Christians Hochzeit nicht unberührt, doch sie versucht das Ereignis so gut es geht zu ignorieren. Als sie das Hochzeitsfeuerwerk am Nachthimmel erblickt und Christians vergrabene Kristallherzhälfte findet, ist ihr bewusst, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Christian hingegen steht vor dem Traualtar und gibt sich überzeugt, das Richtige zu tun, während Ludwig vor seinen Lieben eine traurige Gewissheit verbirgt: Er weiß, dass er bald sterben wird und verkündet während der Hochzeitsfeier zu Oskars Entsetzen, dass er gedenkt, Christian als seinen Nachfolger einzusetzen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen