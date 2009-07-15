Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 089
Alisa ist nach dem Telefonat mit ihrer vermeintlichen Mutter aufgewühlt und sieht ihrer ersten Begegnung mit ihr aufgeregt entgegen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Jonas ahnt Alisa nicht, dass sie einer gewieften Betrügerin auf den Leim geht. Oskar zelebriert weiterhin seinen Triumph, während Ellen und Ludwig vergeblich versuchen, Christian zur Rückkehr in die Firma zu bewegen. Da Ellen ahnt, dass Oskar hinter dem Zerwürfnis zwischen Christian und Ludwig steckt, schnüffelt sie in Oskars Büro und macht dabei eine interessante Entdeckung. Lars und Tamara hingegen unternehmen einen zweiten Anlauf in Sachen Liebe, denn Tamara ist weiterhin wild entschlossen, ihr "erstes Mal" zu erleben und lädt Lars zu einem heimlichen Stelldichein in die Blockhütte ein. Dort finden die beiden nach gewissen Anlaufschwierigkeiten endlich zueinander.
