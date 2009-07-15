Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 089

TelenovelaStaffel 6Folge 14vom 15.07.2009
Folge 089

Folge 089Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 089

43 Min.Folge vom 15.07.2009

Alisa ist nach dem Telefonat mit ihrer vermeintlichen Mutter aufgewühlt und sieht ihrer ersten Begegnung mit ihr aufgeregt entgegen. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Jonas ahnt Alisa nicht, dass sie einer gewieften Betrügerin auf den Leim geht. Oskar zelebriert weiterhin seinen Triumph, während Ellen und Ludwig vergeblich versuchen, Christian zur Rückkehr in die Firma zu bewegen. Da Ellen ahnt, dass Oskar hinter dem Zerwürfnis zwischen Christian und Ludwig steckt, schnüffelt sie in Oskars Büro und macht dabei eine interessante Entdeckung. Lars und Tamara hingegen unternehmen einen zweiten Anlauf in Sachen Liebe, denn Tamara ist weiterhin wild entschlossen, ihr "erstes Mal" zu erleben und lädt Lars zu einem heimlichen Stelldichein in die Blockhütte ein. Dort finden die beiden nach gewissen Anlaufschwierigkeiten endlich zueinander.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen