Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 118
43 Min.Folge vom 28.08.2009Ab 6
Während Ellen versucht, den gefangenen Christian von ihrer Unschuld zu überzeugen, ist Alisa irritiert: Wollte Christian nicht umgehend seinen kranken Vater über Ellens Waffengeschäfte informieren? Alisa sucht nach Christian und kommt Ellen dabei gefährlich nahe. Ludwig und Liliana bereiten sich optimistisch auf die rettende Operation durch Dr. Shaffer vor und wollen endlich ihre Kinder einweihen, doch dann erfahren sie, dass Christian schon von Ludwigs Tumor weiß - und trotzdem nicht zu seinem Vater gekommen ist.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises