TelenovelaStaffel 8Folge 12vom 27.08.2009
42 Min.Folge vom 27.08.2009Ab 6

Als Christian glaubt, Beweise für Ellens Verwicklung in die Waffengeschäfte zu haben, erfährt er durch Alisa vom Hirntumor seines Vaters. Christian ist bestürzt, doch noch bevor er mit seinem Vater reden kann, wird er von einer Unbekannten niedergeschlagen. Ludwig und Liliana haben sich unterdessen einträchtig für die riskante Operation entschieden und zelebrieren ihre wiedergefundene Harmonie.

