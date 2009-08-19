Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 111
Alisa kann Paul davon überzeugen, dass Christians Trennung von Ellen nichts an ihrer Entscheidung für ihn ändern wird. Gemeinsam mit ihrem neuen Hausgast Robert verbringen die beiden eine ungezwungene Zeit, und auch Christians Anwesenheit tut der gelösten Stimmung keinen Abbruch. Doch durch Zufall geraten Alisa und Christian in eine Situation, in der sie Farbe bekennen müssen. Oskar fädelt beim Golfen einen neuen Waffendeal ein, während Dana und Caro heftig aneinander geraten und Dana erfährt, dass Caro Oskars Tochter ist. Liliana ist fassungslos, als sie von Ludwigs Tumor erfährt. Dennoch lässt sie sich auf Ludwigs Bitte ein, gegenüber den Kindern noch Stillschweigen über seine Krankheit zu bewahren.
