Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 119
Alisa steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und ist beunruhigt, dass Christian so spurlos verschwunden ist. Erst sein Anruf schafft vermeintliche Klarheit über seinen Verbleib. Christian wird unterdessen immer noch von Ellen in der Pumpenkammer gefangen gehalten. Er lässt Ellen glauben, dass er mit ihr zusammen fliehen will. Ellen fällt zunächst auf den Trick herein, bis sie durchschaut, dass Christian Alisa in seine Nachforschungen eingeweiht hat. Caro leidet unter dem Mobbing ihrer Kollegen. Sie will endlich die Welt wissen lassen, dass sie eine Castellhoff ist, doch dann trifft sie auf Tamara, die gerade erfahren hat, dass ihr Vater todkrank ist. Jonas genießt die Nähe zu Dana bei weiteren Golfstunden, doch er verliert dabei die Kontrolle über seinen Kumpel Timmie, der gegen Jonas' Warnung Fotos von Dana zu Geld machen will.
