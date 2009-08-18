Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 110
43 Min.Folge vom 18.08.2009Ab 6
Alisa ist von Gudruns Uneinsichtigkeit sehr getroffen und findet Trost in Pauls Armen. Durch einen Hilferuf von Robert, dessen Antiquitätenladen unter Wasser steht, wird sie von ihren trüben Gedanken abgelenkt. Liliana kann Ludwig seine Lügen nicht verzeihen. Sie beschließt, eigenständig nach Spuren ihrer Vergangenheit zu suchen. Doch kurz vor ihrer Abreise nach Teneriffa macht sie eine schockierende Entdeckung. Lars will Tamara aufheitern und plant eine romantische Überraschung. Diese verläuft gänzlich anders als geplant, führt aber dennoch zu dem gewünschten Ergebnis.
Genre:Soap
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises