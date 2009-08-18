Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 110

TelenovelaStaffel 8Folge 5vom 18.08.2009
Folge 110

Folge 110Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 110

43 Min.Folge vom 18.08.2009Ab 6

Alisa ist von Gudruns Uneinsichtigkeit sehr getroffen und findet Trost in Pauls Armen. Durch einen Hilferuf von Robert, dessen Antiquitätenladen unter Wasser steht, wird sie von ihren trüben Gedanken abgelenkt. Liliana kann Ludwig seine Lügen nicht verzeihen. Sie beschließt, eigenständig nach Spuren ihrer Vergangenheit zu suchen. Doch kurz vor ihrer Abreise nach Teneriffa macht sie eine schockierende Entdeckung. Lars will Tamara aufheitern und plant eine romantische Überraschung. Diese verläuft gänzlich anders als geplant, führt aber dennoch zu dem gewünschten Ergebnis.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen