Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 106
43 Min.Folge vom 12.08.2009Ab 6
Genau wie Alisa leidet auch Christian unter den Zerwürfnissen in seiner Familie. Dennoch lässt er Ellen abblitzen, als diese ihn drängt, einen Schritt auf seinen Vater zuzugehen. Tamara dagegen unternimmt einen Versuch, ihre Eltern wieder zu versöhnen. Derweil versucht Conny mit allen Mitteln, Caro hinzuhalten, um Oskars Vaterschaft weiter zu verheimlichen. Dabei macht sie ihre Rechnung allerdings ohne Caro, die weiterhin davon träumt, ein luxuriöses Leben als legitime Castellhoff-Tochter zu führen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises