Alle gegen Einen
1 StaffelAb 18
1 StaffelAb 18
Alle gegen Einen
Ein Kandidat muss sieben Fragen beantworten. Er tritt gegen Publikum und Zuschauer an, die per App ebenfalls die Fragen beantworten. Alle Fragen basieren auf Experimenten, die in der Show gezeigt werden. Der Kandidat hat drei Joker: seine Familie und Freunde im Studio, zwei Promis im Studio oder die Antwort seines Heimatortes. Ist die Schätzung des Kandidaten richtig, geht das Geld auf sein Konto, haben die Zuschauer die richtige Antwort abgegeben, geht das Geld auf das Zuschauerkonto. Wenn der Kandidat näher an der richtigen Antwort der letzten Frage liegt, gewinnt er das Geld oder andersrum.
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen
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