Staffel 1Folge 5vom 05.02.2025
Folge vom 05.02.2025

Über 200 Jahre sind sie alt. Die sogenannten Linzer Goldhauben. Das Wissen über die Machart der goldbestickten Hauben wird bis heute weitergegeben. Barbara Marksteiner beherrscht das Goldsticken sozusagen von der Pike auf. Von ihrer Mutter hat sie das alte Handwerk gelernt.

