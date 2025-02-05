Die Goldhauben-Stickerin aus MauthausenJetzt kostenlos streamen
Altes Handwerk
Folge 5: Die Goldhauben-Stickerin aus Mauthausen
6 Min.Folge vom 05.02.2025
Über 200 Jahre sind sie alt. Die sogenannten Linzer Goldhauben. Das Wissen über die Machart der goldbestickten Hauben wird bis heute weitergegeben. Barbara Marksteiner beherrscht das Goldsticken sozusagen von der Pike auf. Von ihrer Mutter hat sie das alte Handwerk gelernt.
