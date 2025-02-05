Drechslermeister Gerhard WimmerJetzt kostenlos streamen
Altes Handwerk
Folge 8: Drechslermeister Gerhard Wimmer
7 Min.Folge vom 05.02.2025
Es ist nachweislich eines der ältesten Gewerbe der Welt: Das Drechslerhandwerk. Bereits vor mindestens 3.500 Jahren gab es die ersten gedrehten Gegenstände. Heute gerät das Drechseln immer mehr in Vergessenheit. Gerhard Wimmer aus St. Roman bei Schärding fertigt seit Jahrzehnten handgemachte Eisstöcke.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen