Schauplatz Gericht: Abgemahnt und ausgesperrtJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz Gericht
Folge 24: Schauplatz Gericht: Abgemahnt und ausgesperrt
50 Min.Folge vom 15.01.2026
Ein Weihnachtsgruß oder eine Geburtstagskarte mit einem scheinbar kostenlosen Bild aus dem Internet und plötzlich flattert eine Abmahnung ins Haus. Seit Jahren verschickt ein Wiener Fotograf tausendfach Forderungen über mehrere Tausend Euro wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen. Betroffene vermuten System: Fotos sollen bewusst als gratis erscheinen. Eine Mieterin kommt nach Hause und ihre Wohnung ist geräumt. Schlösser getauscht, neue Mieter eingezogen. Doch eigentlich hätte die Nachbarwohnung geräumt werden sollen. Ein folgenschwerer Fehler oder der Versuch, eine Mieterin mit altem Vertrag loszuwerden?
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