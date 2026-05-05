American Monster
Folge vom 05.05.2026: Der IT-Berater
44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Als die alleinerziehende Mutter Michelle Chaffin nach einer hässlichen Scheidung, Geldsorgen und Medikamentenabhängigkeit einen Neuanfang wagt, scheint die Beziehung zu dem introvertierten IT-Berater Mark Castellano wie ein unerwartetes Glück. Zwischen Job, Kindern und neuer Liebe wirkt ihr Leben endlich stabil. Doch hinter der schönen Fassade häufen sich Spannungen und Konflikte. Als Michelle plötzlich verschwindet, beginnt für Familie und Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit. Hinweise verdichten sich, Widersprüche häufen sich – bis ein erschütterndes Geständnis die Wahrheit ans Licht bringt.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.