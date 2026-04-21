American Monster
Folge vom 21.04.2026: Der Scheidungskrieg
44 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Diana und Greg leben glücklich in Südkalifornien und wirken wie das perfekte Paar: sportlich, erfolgreich, voller Zukunftspläne. Doch Krankheit, Geldsorgen und Streit um ihren kleinen Sohn lassen die Ehe langsam zerbrechen. Aus Liebe wird ein erbitterter Scheidungskrieg. Als Greg eines Abends zu einem mysteriösen Treffen auf einen abgelegenen Wanderweg gelockt wird, fallen plötzlich Schüsse – er überlebt nur knapp. Die Ermittler stoßen bald auf eine Spur, die ausgerechnet zu seiner Noch-Ehefrau führt. Hat Diana den Anschlag geplant, um sich das Sorgerecht, das Haus und das Bankkonto zu sichern?
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.