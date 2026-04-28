American Monster
Folge vom 28.04.2026: Idylle mit Abgrund
44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Im ländlichen Oklahoma scheint Familie Pierce ein idyllisches Leben zu führen. Mutter Rebecca filmt ihre Kinder bei jeder Gelegenheit – Ausflüge, Geburtstage, unbeschwerte Momente. Doch hinter der Fassade prägen Alkohol, Streit und Gewalt den Alltag. Jahre später versucht Tochter Vivian, mit ihren eigenen Kindern ein besseres Leben aufzubauen. Als sie eine neue Beziehung beginnt, scheint sich endlich alles zum Guten zu wenden. Doch dann verschwindet sie plötzlich. Wenig später werden Vivian und ihre Mutter brutal ermordet aufgefunden. Und die Ermittlungen zeigen, dass der Täter aus dem engsten Umfeld stammen muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.