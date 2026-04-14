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American Monster

Alles für die Tochter

TLCFolge vom 14.04.2026
Alles für die Tochter

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American Monster

Folge vom 14.04.2026: Alles für die Tochter

44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Im ländlichen Kansas lebt die alleinerziehende Sandy Miles ganz für ihre Tochter Tracie. Sie arbeitet hart, erfüllt ihr Wünsche und will ihr eine bessere Zukunft ermöglichen. Doch als Tracie in eine problematische Beziehung gerät und schwanger wird, eskalieren die Konflikte zwischen Mutter und Tochter. Nach einem heftigen Streit verschwindet Sandy plötzlich – kurz darauf findet die Polizei sie brutal ermordet in ihrem Haus. Während die Ermittler fieberhaft nach Tracie suchen, führt ihre Spur quer durchs Land. Am Ende steht eine schockierende Wahrheit über Liebe, Abhängigkeit und eine verheerende Entscheidung.

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