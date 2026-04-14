American Monster
Folge vom 14.04.2026: Alles für die Tochter
44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Im ländlichen Kansas lebt die alleinerziehende Sandy Miles ganz für ihre Tochter Tracie. Sie arbeitet hart, erfüllt ihr Wünsche und will ihr eine bessere Zukunft ermöglichen. Doch als Tracie in eine problematische Beziehung gerät und schwanger wird, eskalieren die Konflikte zwischen Mutter und Tochter. Nach einem heftigen Streit verschwindet Sandy plötzlich – kurz darauf findet die Polizei sie brutal ermordet in ihrem Haus. Während die Ermittler fieberhaft nach Tracie suchen, führt ihre Spur quer durchs Land. Am Ende steht eine schockierende Wahrheit über Liebe, Abhängigkeit und eine verheerende Entscheidung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.