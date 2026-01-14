Pokale und PferdeträumeJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 1: Pokale und Pferdeträume
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Medienrummel nach ihrem überraschenden Turniersieg beim Frühjahrsspringen ist Merel sehr unangenehm. Ihr Freund Jan versucht sie zu beschützen und kann so zeigen, dass er mehr für sie empfindet. Marie-Claire, die bisher die unumstrittene Turniersiegerin der Region war, ist außer sich vor Wut und Eifersucht. Ein Herr aus England von der „Royal Academy“ taucht auf und stellt eine sechsmonatige Ausbildung in Aussicht – wer darf antreten? Merel oder Marie-Claire?
