Studio 100 Kids Staffel 2 Folge 7 vom 14.01.2026
Folge 7: Der Hunde-Club

13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Merels Muffin-Verkauf ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Pleite. Von den 200 Muffins verkauft sie acht Stück und muss dafür auch noch ihre gesamte Umgebung belügen. Sie erfindet die Mitgliedschaft in einem Club für kranke Straßenhunde. Jan glaubt ihr nicht und sie gesteht ihm, dass sie mit dem Verkauf der Muffins ihre Aufnahmegebühr verdienen wollte. Die Beziehung zwischen Oliver und Hedwig wird immer ernster Und Marie-Claire braucht Geld für ihre Gesangskarriere, um das sie ihre Eltern bittet.

Studio 100 Kids
