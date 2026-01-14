Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Tausend Klicks für Marie-Claire

Studio 100 International
Staffel 2
Folge 5
vom 14.01.2026
Tausend Klicks für Marie-Claire

Amika

Folge 5: Tausend Klicks für Marie-Claire

13 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Chanel und Hedwig rufen die Klicks für Marie-Claires Internetgesang auf. Sie sind entsetzt und wissen nicht, wie sie ihrer Freundin die Katastrophe beibringen sollen. Saskia und Merel backen nun unter größter Anstrengung Muffins, um die 1.500 Euro für Merels Aufnahmegebühr zu verdienen. Parallel dazu kreiert Till eine neue, verbesserte Teig-Knet-Maschine. Oliver bittet Hedwig, mit ihm zu gehen. Sein Vater warnt ihn davor, Spielchen mit Hedwig zu spielen, deren Familie zu seinen wichtigsten Kunden gehört.

