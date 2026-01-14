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Amika

Die internationale Gesangs-Sensation

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 10vom 14.01.2026
Die internationale Gesangs-Sensation

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Amika

Folge 10: Die internationale Gesangs-Sensation

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire nimmt mit einem renommierter Producer eine Single auf. Für einen immensen Aufpreis machen sie aus ihrem hundeähnlichen Gejaule tatsächlich einen annehmbaren Gesang. In ihrem Größenwahn denkt Marie-Claire schon an eine zweite Single. Herbert kann den Verkauf von Amika gerade noch verhindern. Er besteht darauf, dass Merel in Zukunft auf Amika reitet.

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