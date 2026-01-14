Amika
Folge 3: Erde an Merel
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel würde so gerne nach England auf die „Royal Academy“ gehen, doch sie weiß nicht, wo sie die 1.500 Euro Aufnahmegebühr hernehmen soll. In ihrer Verzweiflung schlachtet sie sogar ihren Spar-Dinosaurier. Als ihr Vater Till Wind von ihrer finanziellen Not bekommt, macht er sich große Sorgen um seine kleine Tochter. Aber selbst wenn er mit ihrem Besuch der „Royal Academy“ einverstanden wäre, hätte auch er kein Geld. Marie-Claire leidet in der Zwischenzeit weiter unter der fehlenden Aufmerksamkeit. Alle scheinen glücklicher zu sein als sie.
