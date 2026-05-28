Zwei Ringe und eine TraumhochzeitJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 10: Zwei Ringe und eine Traumhochzeit
50 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Die Stunden unter exotischer Sonne neigen sich dem Ende zu: das große Finale von „Amore unter Palmen“ ist da! Nach einer Staffel voller Höhen und Tiefen, leidenschaftlicher Begegnungen und erbitterter Auseinandersetzungen, fallen nun die letzten Würfel. Zwischen großen Gefühlen, überraschenden Wendungen und der knallharten Realität müssen die Liebenden einmal mehr beweisen, wie stark ihre Verbindung wirklich ist.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins