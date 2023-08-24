Mord für ein Sexcam-GirlJetzt kostenlos streamen
Familie Amato führt ein typisches amerikanisches Vorstadtleben, die drei Söhne sind berufstätig und sportbegeistert. Umso überraschter ist die Gemeinde, als die Eltern und der jüngste Sohn Cody in ihrem Zuhause in Florida erschossen aufgefunden werden - die Szenerie gleicht einer Hinrichtung. Die Ermittlungen ergeben, dass der mittlere Sohn Grant einer bulgarischen Sexarbeiterin imponieren wollte und Geld von seinen Eltern stahl. Doch hat er sie auch ermordet?
