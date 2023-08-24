Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 24.08.2023
43 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12

Familie Amato führt ein typisches amerikanisches Vorstadtleben, die drei Söhne sind berufstätig und sportbegeistert. Umso überraschter ist die Gemeinde, als die Eltern und der jüngste Sohn Cody in ihrem Zuhause in Florida erschossen aufgefunden werden - die Szenerie gleicht einer Hinrichtung. Die Ermittlungen ergeben, dass der mittlere Sohn Grant einer bulgarischen Sexarbeiterin imponieren wollte und Geld von seinen Eltern stahl. Doch hat er sie auch ermordet?

