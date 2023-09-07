Die verschwundene MutterJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 5: Die verschwundene Mutter
43 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
Als die dreifache Mutter Victoria Prokopovitz im Jahr 2012 spurlos verschwindet, sind ihre erwachsenen Kinder krank vor Sorge. Ihr Ehemann James wirkt ungewöhnlich gelassen, seine Frau sei schließlich nicht das erste Mal weggelaufen. Eine Privatdetektivin deckt jedoch auf, dass James eine Affäre unterhält und die Polizei angelogen hat.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited