Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 07.09.2023
43 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12

Als die dreifache Mutter Victoria Prokopovitz im Jahr 2012 spurlos verschwindet, sind ihre erwachsenen Kinder krank vor Sorge. Ihr Ehemann James wirkt ungewöhnlich gelassen, seine Frau sei schließlich nicht das erste Mal weggelaufen. Eine Privatdetektivin deckt jedoch auf, dass James eine Affäre unterhält und die Polizei angelogen hat.

Kabel Eins Doku
