Mord in der Silvesternacht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 31.08.2023
Folge 4: Mord in der Silvesternacht

43 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12

An einem Silvesterabend stirbt ein Mann in dem Armen seiner Frau. Ermittler beschuldigen die junge Witwe Kemia der Tat. Sie soll den Mord in Auftrag gegeben haben, der von einem Liebhaber schließlich umgesetzt wurde.

