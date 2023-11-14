Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 6: Mord in Tallahassee
43 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12
2010 werden Brandi Peters und ihre drei Kinder ermordet in Tallahassee aufgefunden. Zunächst wird der Ex-Freund der Toten verdächtigt, er schuldete ihr Geld. Doch als ein inhaftierter Drogendealer behauptet, er habe die Morde in Auftrag gegeben, ermittelt die Polizei in eine völlig andere Richtung.
