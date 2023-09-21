Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 21.09.2023
43 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12

Die beliebte Zahnärztin Dr. Kendra Hatcher führt eine glückliche Beziehung mit ihrem Kollegen Ricardo Paniagua. Während eines vermeintlichen Raubüberfalls wird sie jedoch brutal aus dem Leben gerissen. Ein festgenommenes Pärchen sagt vor Gericht aus, es habe sich bei dem Verbrechen um einen Auftragsmord gehandelt - ins Rollen gebracht durch die eifersüchtige Ex von Paniagua.

