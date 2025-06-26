Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 1: Familiendrama
Folge vom 26.06.2025
Der ausgezeichnete Pfadfinder Alexander Jackson wählt panisch den Notruf: Ein unbekannter Eindringling habe seine Eltern und seine Schwester getötet. Alexander ist mit einer Schusswunde am Bein davongekommen. Weitere Befragungen im Krankenhaus lassen die Ermittler jedoch vermuten, dass das vermeintliche Opfer nicht die ganze Wahrheit sagt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited