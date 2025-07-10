Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 10.07.2025
43 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12

Kay Baker, eine Lehrerin und geliebte Mutter, wird schwer blutend im Garten ihres Nachbarn gefunden. Kurz nach dem Fund ihrer Leiche entdeckt die Polizei einen verletzten Mann, der durch den Wald flieht. Die Verfolgung endet in einer Festnahme, doch ist der Mann auch der Täter?

