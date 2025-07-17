Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 8: Die letzte Mahlzeit
43 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Der Anwalt Richard Merritt isst noch ein letztes Mal bei seiner Mutter, bevor er seine Haftstrafe wegen Unterschlagung antreten soll. Doch als er nicht pünktlich erscheint, begeben sich die Ermittler zur Wohnung der Mutter und finden sie tot auf. Merritt behauptet, ein Eindringling habe sie beide angegriffen, und er sei aus Angst um sein Leben geflohen.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited