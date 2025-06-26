Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 2: Brief aus dem Grab
43 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Mark Jensen hat vor Kurzem seine Frau verloren. Auf die Ermittler macht der sanftmütige Mann einen ehrlichen Eindruck im Umgang mit der Trauer um seine verstorbene Frau - bis bei der Obduktion Spuren eines Frostschutzmittels gefunden werden.
