Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 03.07.2025
43 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Der Polizeibeamte Brian Fanion ruft panisch den Notruf an: Seine Frau Amy habe sich erschossen und liege im Sterben. Doch als Fanions Kollegen am Tatort eintreffen, stoßen sie auf eine Menge Ungereimtheiten.

Kabel Eins Doku
