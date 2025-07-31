Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Mord auf Rädern

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 12vom 31.07.2025
Mord auf Rädern

Mord auf RädernJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 12: Mord auf Rädern

43 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Als ein Auto mit drei Teenagern an Bord mit 160 Kilometern pro Stunde gegen eine Wand fährt, gehen Ermittler von einem Unfall aus. Zwei der Insassen kommen ums Leben, der Fahrer überlebt. Nach weiteren Recherchen gerät die Unfall-Theorie jedoch ins Wanken.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
Kabel Eins Doku
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen