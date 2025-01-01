Anna und die Liebe
Folge 109: Episode 109
23 Min.Ab 12
Tom kann Anna einfach nicht sagen, was er für sie empfindet. Zunächst ist Anna frustriert, doch schließlich macht Paloma ihr klar, dass dies auch ein gutes Zeichen sein kann. Tom ist ebenfalls aufgewühlt, was Bruno nicht verborgen bleibt. Er fordert ihn auf, eine Entscheidung zu treffen. Während Anna sich dazu durchringt, Tom einen Brief zu schreiben, versucht der, seine Gedanken zu sortieren ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen