Anna und die Liebe
Folge 111: Episode 111
23 Min.Ab 12
Anna trifft Toms Verlobung mit Carla bis ins Mark. Als Carla ihr dann auch noch enthüllt, dass der Entwurf für das Hochzeitskleid für sie gedacht war, ist Anna endgültig gedemütigt und flieht. Tom spürt sie jedoch auf. Anstatt aber seine Gründe zu erklären, teilt er Anna mit, dass er ihren Vertrag auflösen will und sie damit freilässt.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
