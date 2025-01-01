Anna und die Liebe
Folge 116: Episode 116
24 Min.Ab 12
Bruno erleidet im Krankenhaus einen Atemstillstand. Neben Anna sind auch Tom, Carla und Paule im Krankenhaus eingetroffen und besuchen Bruno voller Sorge. Anna würde Tom gerne trösten, aber sie hält sich zurück. Wenig später herrscht große Aufregung in der Firma, denn alle sprechen nur noch von Brunos mysteriöser Erkrankung. Anna jedoch gelingt es, alle zu beruhigen ...
