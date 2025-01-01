Anna und die Liebe
Folge 121: Episode 121
23 Min.Ab 12
Anna fühlt sich durch Enriques indirektes Liebesgeständnis unter Druck gesetzt. Sie beschließt, von Männern erst einmal die Finger zu lassen und sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren. Schließlich will Anna, dass die Lanford-Show in Mailand ein Erflog wird. Doch brisante Enthüllungen über einen Pelzzulieferer von Lanford machen ihr einen Strich durch die Rechnung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen