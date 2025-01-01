Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 125

SAT.1Staffel 4Folge 125
Folge 125: Episode 125

23 Min.Ab 12

Nach Paules überraschender Presseverkündigung, dass Lanford in Zukunft komplett auf die Verwendung von Pelzen verzichten werde, entlädt Tom seine ganze Wut darüber bei Anna. In dieser Situation ist es Enrique, der sie auffängt. Als die beiden schließlich nach Hause kommen und Katja ein Geschenk zur Geburt überreichen wollen, erwartet sie eine böse Überraschung ...

