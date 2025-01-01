Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 126

SAT.1Staffel 4Folge 126
Folge 126: Episode 126

23 Min.Ab 12

Anna gibt sich zunächst unbeeindruckt von Enriques Kuss. Alle außer ihr scheinen aber zu bemerken, dass sie sich längst in ihn verliebt hat. Sie ist durch den Wind, wie soll sie mit ihren Gefühlen für Enrique umgehen? Als Paloma Anna schließlich auch noch rät, zu ihren Gefühlen zu stehen, ringt sich diese tatsächlich dazu durch, einen Schritt auf Enrique zuzugehen ...

