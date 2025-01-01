Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 131

SAT.1Staffel 4Folge 131
Episode 131

Folge 131: Episode 131

23 Min.Ab 12

Carla hat gerade Probleme, die sogar die geplante Hochzeit mit Tom gefährden könnten. Sie ist auf Davids Hilfe angewiesen. Natascha bringt unterdessen den desolaten Steve dazu, vor dem Staatsanwalt die Wahrheit über Jonas' Tod sagen zu wollen. David bekommt jedoch Wind davon und versucht, Nataschas Plan zu vereiteln ...

