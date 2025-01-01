Anna und die Liebe
Folge 131: Episode 131
23 Min.Ab 12
Carla hat gerade Probleme, die sogar die geplante Hochzeit mit Tom gefährden könnten. Sie ist auf Davids Hilfe angewiesen. Natascha bringt unterdessen den desolaten Steve dazu, vor dem Staatsanwalt die Wahrheit über Jonas' Tod sagen zu wollen. David bekommt jedoch Wind davon und versucht, Nataschas Plan zu vereiteln ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen