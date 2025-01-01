Anna und die Liebe
Folge 144: Episode 144
24 Min.Ab 12
Anna behauptet weiterhin, dass Carla für Steve Welders Tod verantwortlich ist. Tom ist deshalb wütend auf Anna und will von der ganzen Geschichte nichts mehr hören - er steht ohne Wenn und Aber hinter Carla. Doch Anna sieht sich auf der richtigen Spur und forscht weiter. Als sie schließlich beweisen kann, dass Carla ein falsches Alibi angegeben hat, zögert sie dennoch, zur Polizei zu gehen ...
